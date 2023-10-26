Haliliye Belediyesi Süleymaniye Milletevinde kuaför ve dikiş-nakış kurslarıyla kadınlar meslek öğrenirken, okuma-yazma kursunda ise eğitim alıyorlar. Annelerin yoğun ilgi gösterdiği milletevinde çocukları ise kreş hizmetiyle yaşıtlarıyla eğleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezler ile devam ettiriyor.

Bünyesindeki milletevleri ve kadın destek merkezleri ile kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara hem meslek öğrenecekleri hem de zaman geçirecekleri yeni yaşam alanları sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevinde el sanatları, dikiş nakış, kuaför ve okuma yazma kurslarına katılan kadınlara, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin sunulduğu milletevlerinde, anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken, çocukları da akranlarıyla eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor. Süleymaniye Milletevinde kadınlar kurslara yoğun ilgi gösterirken, ev ekonomisine de katkı sağladıklarını kaydeden kursiyer kadınlar, sağlanan bu imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevindeki kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediliyor.