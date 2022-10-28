Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Sinop’un Gerze ilçesinden yola çıkan iki kadın, 120 kilometre yol yürüyerek Türk bayrağını Samsun’a ulaştırdı. Sinop’tan Samsun’a Cumhuriyet Yürüyüşü yapan kadınlar coşkuyla karşılandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Sinop’un Gerze ilçesinden yola çıkan iki kadın, 120 kilometre yol yürüyerek Türk bayrağını Samsun’a ulaştırdı. Sinop’tan Samsun’a Cumhuriyet Yürüyüşü yapan kadınlar coşkuyla karşılandı.

Neslihan Çavdar (50) ve Hayriye Yılmaz Bayrakal (50), Cumhuriyet Yürüyüşü çerçevesinde Türk bayrağını Samsun’a ulaştırmak için 26 Ekim’de Sinop’un Gerze ilçesinden yola çıktı. Cumhuriyet’in 99. yıldönümünde Samsun’a ulaşmak isteyen iki kadın 120 kilometre yol yürüyerek Samsun’un Atakum ilçesine geldi. Atakum ilçesindeki AVM önünde düzenlenen etkinlikle de bayrağı Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) Başkanı Av. Gülay Deveci teslim aldı. Kadınları ayrıca Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Cumhuriyet Kadınları Bandosu karşıladı.

“Böyle yürüyüşleri, böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz”

Bayrağı getirdikleri için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Neslihan Çavdar, “Şu anda o kadar duyguluyum ki kelimelerle ifade edemiyorum. Cumhuriyet kadınları olarak böyle yürüyüşleri, böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Gerze’den 26 Ekim’de yola çıktık. İlk etabımız Alaçam’dı. Alaçam’da 1 gece konakladık. Sabah saat 05.00’te yola çıktık. Bafra’ya vardık. Bafra’dan saat 03.00’te yola çıktık ve Atakum’a vardık. İlk etapta 45 kilometre yol yürüdük. İkinci etabımız 30 kilometre, bugünkü etabımız 45 kilometredir” dedi.

“Gururla kabul ediyorum”

Bayrağı teslim alan Gülay Deveci ise, “Cumhuriyet’in kuruluşun 99. yıldönümünde bizlere böyle anlamlı bir yürüyüşle Türk bayrağı getirmiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Gururla kabul ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu güzel ülkeye ve Türk milletine en güzel armağanı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Demokrasinin en büyük ikinci gücü kadınlardır. Zaten kadınlar olmazsa ne demokrasi ne de kalkınma gerçekleşir. O nedenle yapmış olduğunu bu yürüyüşü büyük bir saygı ile karşılıyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Bandosu’nun sergilediği gösteri ise katılımcıların tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.