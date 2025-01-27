DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Düzce Şubesi iş birliğiyle, "Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Kızılay Düzce Şubesi personelleri ve vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirildi.

Kızılay Düzce Şubesi eğitim salonunda iki aşamalı olarak düzenlenen programın ilk oturumunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade, kadınlarda sık görülen kanser türleri, korunma yöntemleri, kanserde erken teşhisin önemi ve HPV virüsünden korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Eğitim programının ikinci oturumunda ise, Fizyoterapist Selva Bayram, pelvik taban kasları ve bu kasların rehabilitasyonunu sağlayan egzersizler, özellikle Kegel egzersizleri hakkında katılımcılara bilgi sundu ve uygulamalı olarak egzersizler gösterdi.

Eğitim programı sonunda katılımcılara sertifikaları, Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade tarafından takdim edildi.