Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olan idrar kaçırma, çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülüp ihmal ediliyor. Bu sorunun günümüzde modern yöntemlerle tedavi edilebileceğini belirten Dr. Abubeki Böyük, TOT ameliyatına dikkat çekti.

İdrar kaçırmanın farklı tipleri ve nedenlerinin bulunduğunu anlatan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abubekir Böyük, “Stres tipi idrar kaçırma, öksürme, hapşırma, gülme gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda ortaya çıkar ve genellikle doğum sayısının fazlalığı, obezite, sigara kullanımı gibi faktörlerden kaynaklanır. Diğer bir tip olan sıkışma tipi idrar kaçırma ise ani idrar isteğiyle kontrol edilemeyen kaçırma şeklinde görülür ve genellikle aşırı aktif mesane ile ilişkilendirilir” dedi.

Teşhis ve tedavide modern yöntemler

Hastalığın teşhisinde jinekolojik muayene, idrar tahlili, idrar kültürü ve ultrason gibi tetkikler kullanıldığını ifade eden Dr. Böyük, bazı durumlarda daha ileri incelemeler gerekebildiğini ve tedavi yöntemler arasında ise ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve cerrahi müdahalelerin yer aldığını belirtti.

TOT ameliyatı ile kesin çözüm

“İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde en sık uygulanan yöntemlerden biri TOT (transobturator tape) ameliyatıdır” diyen Dr. Böyük şöyle devam etti:

“Bu işlem sırasında vajinal yoldan müdahale edilerek, mesane boynu kaldırılır ve bir askı sistemiyle desteklenir. Şerit şeklindeki bir ağ, mesane ve idrar yolunu destekleyerek basınç artışlarında idrar kaçırmayı engeller. TOT ameliyatı, küçük kesilerle gerçekleştirildiği için iyileşme süreci oldukça hızlıdır ve başarı oranı yüzde 90-95 arasında değişmektedir.”

Hayat kalitenizi artırmak sizin elinizde

Dr. Böyük sözlerini şöyle tamamladı:

“Ameliyat sonrası hastaların 6 hafta boyunca cinsel ilişki ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınması önerilir. Özellikle stres tipi idrar kaçırma durumunda cerrahi tedavi, kalıcı ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Kadınların bu sorunu utanmadan doktorlarına danışmaları, daha özgür bir yaşam sürmeleri için önemli bir adımdır. TOT ameliyatıyla yeniden özgüveninizi kazanın”.