İdrar kaçırmanın günümüzde birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, “Hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilen bu durum genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de, genç yaşlarda da görülebilmektedir. Kadınlarda, doğumlar ve hormonal değişiklikler, idrar kaçırma probleminin yaygın sebeplerindendir. Ayrıca obezite, kronik öksürük, kabızlık ve aşırı alkol tüketimi de ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, ‘inkontinans’ olarak bilinen idrar kaçırmanın, günümüzde birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu, hem kadınları, hem de erkekleri etkileyebilen bu durumum genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de genç yaşlarda da görülebildiğini kaydetti. İdrar kaçırmanın vücudun idrarını kontrol edememesi durumu olduğunu söyleyen Kıvrak, sosyal izolasyona, psikolojik sorunlara ve fiziksel rahatsızlıklara yol açabildiğini belirtti.

“Kadınlar ve erkeklerde sebepleri farklı”

İdrar kaçırmanın birçok farklı nedeni olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Kıvrak, “Kadınlarda, doğumlar ve hormonal değişiklikler, idrar kaçırma probleminin yaygın sebeplerindendir. Menopoz dönemi, pelvik taban kaslarının zayıflaması ve kadın üreme organlarının anatomik yapısındaki değişiklikler bu durumu tetikleyebilir. Erkeklerde ise prostat büyümesi, prostat kanseri tedavisi veya nörolojik hastalıklar idrar kaçırmanın nedenleri arasında yer alır. Ayrıca obezite, kronik öksürük, kabızlık ve aşırı alkol tüketimi de bu sorunun ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir” diye konuştu.

“İdrar kaçırma türleri”

İdrar kaçırmanın türleri ile ilgili bilgiler paylaşan Opr. Dr. Kıvrak, “İdrar kaçırmanın başlıca türleri arasında stres inkontinansı, urge inkontinansı, karışık inkontinans ve taşma inkontinansı yer alır. Stres inkontinansı, gülme, öksürme veya egzersiz gibi aktivitelerle idrar kaçırma durumudur. Urge inkontinansı ise ani ve güçlü idrar yapma isteğiyle birlikte idrar kaçırma halidir. Karışık inkontinans, her iki türün bir arada olduğu durumları tanımlar. Taşma inkontinansı ise, idrarın mesanede birikerek taşma noktasına gelmesiyle meydana gelir” ifadelerine yer verdi.

“Tedavi yöntemleri”

İdrar kaçırma tedavisinin hastanın yaşına, sağlık durumuna ve kaçırma türüne göre farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Opr. Dr. Kıvrak, “Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve bazı durumlarda botoks uygulamaları yer alır. Pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri, özellikle kadınlar için oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, mesane eğitim teknikleri, idrarın düzenli olarak boşaltılmasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

“Tedavi edilebilir bir durum”

İdrar kaçırmanın toplumda hala pek çok kişi tarafından konuşulmak istenmeyen bir konu olduğunu ve bu durumun da tedaviye başlama sürecini geciktirebildiğinin altını çizen Dr. Kıvrak, şunları söyledi:

“Bu sağlık sorunu tedavi edilebilir bir durumdur. İdrar kaçırma problemi yaşayan kişilerin, bu konuda mutlaka bir uzmandan yardım alarak, sorunun üstesinden gelebileceğini unutmamaları önemlidir. Sonuç olarak idrar kaçırma, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir durum olsa da, tedavi edilebilen bir sorundur. Erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle bu rahatsızlık önemli ölçüde kontrol altına alınabilir.”