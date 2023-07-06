Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, Karaköprü Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kadın istihdamının arttırılmasına yönelik Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi protokolü imzalandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, 18 ay proje süresi olan “Akademi Şanlıurfa” projesine ait protokol, Şanlıurfa Valiliğinin himayelerinde imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokolde konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Akademi Şanlıurfa projesi, yerel dinamikleri harekete geçirerek sosyal sorunları gidermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen SOGEP programı çerçevesinde değerlendirilmiş ve desteklenmeye hak kazanmıştır” dedi.

"Kadınlar toplumun aynasıdır"

Kadınların toplumda çok önemli yer tutması gerektiğinin altını çizen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kadınların toplumun aynası olduklarını belirterek, “Kadınlarımızın güçlenmesi, kendini geliştirmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu projeyle de ilimizde kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyoruz. Akademi Şanlıurfa projesi çerçevesinde, Karaköprü Belediyesi tarafından tahsis edilen Yaşam Sokağı Çarşısı’nda bir eğitim merkezi kurulacak. Bu merkezde 17 adet atölye ve 4 adet ortak kullanım alanı bulunacak. Hedefimiz, 200 kadın girişimci adayının mesleki eğitim hizmeti almasını sağlamaktır. Ayrıca 20 mentorlük hizmeti sunulacak ve mesleki eğitim alıp kendi işini kuran 30 kadın girişimci yetiştirilecektir. Bunun yanı sıra, eğitim alan kadınların istihdam edilmesi için 120 kişilik bir hedef belirledik. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Toplam bütçesi 7 Milyon TL olan “Akademi Şanlıurfa” projesinin, 4 Milyon TL’sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız karşılıyor. Eş finansman desteği de 3 Milyon TL olacak. Bu projeyle ilimizde kadın girişimciliği konusunda farkındalık oluşturacağız ve kadın girişimcilere destek sağlayarak onların güçlenmesine katkıda bulunacağız” diye konuştu.