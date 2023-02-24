Afyonkarahisar Sandıklı Kadın Kültür Evi’nde kadınlara yönelik “Ailede Bütçe Yönetimi” eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Kadın Kültür Evi’nde kadınlara yönelik “Ailede Bütçe Yönetimi” eğitimi verildi.

Ailede Bütçe Yönetimi konusunda katılımcılara eğitim veren Sosyolog Raziye Tanrıverdi, ev ekonomisinde en az yüzde 25 tasarruf için neler yapılması gerektiğini anlattı. ‘Ütüyü parça parça yapmayın, bulaşığınızı ayrı ayrı yıkamayın’ uyarısında bulunan Tanrıverdi, gereksiz sanılan tasarrufların zamanla birikerek aile ekonomisine yüzde 25 katkı yaptığını ifade etti. Kredi kartlarının artık kolayca sahip olunduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, bin lira geliri olan ailelerin 4 bin lira kredi kartı limiti olduğunu ifade etti. Tanrıverdi, çok çöp çıkaran kadınların israfçı olduğunu nitelendirdi. Kadınları büyük marketlerde müzikli alışveriş tuzağına düşmemesi konusunda uyaran Tanrıverdi, bir araştırmada yüz denek üzerinde çalıştığını belirterek, “İçeriye mutlu mesut giren karı koca çıkışta kavga ederek çıkıyor” dedi.

Evde tasarruf yapmanın yollarını anlatan Tanrıverdi, ‘’İhtiyacınızdan fazlasını almayın. Aldığınız ürünün hevesi parasını ödeyene kadar, ödedikten sonra o heves geçiyor. Alışverişte algı yönetimine dikkat edilmeli. Almak isteyip de alamadıklarınızı tasarruf olarak düşünün’’ diye konuştu.