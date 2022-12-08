Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde açılan gümüş takı işlemeciliği telkâri kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde açılan gümüş takı işlemeciliği telkâri kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kadınlara yönelik açtığı kurs sayısı her geçen gün daha da artıyor. Takı tasarıma merak saran kadınların uğrak mekanı haline gelen 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki kursa telkâri işlemeciliğinin püf noktaları anlatılıyor. Pratik eğitimlerini tamamlayan kadınlara teorik olarak verilen eğitimle telkârinin nasıl yapıldığı öğretiliyor. Merkeze gelen kadınlar hayallerindeki takı tasarımını kendi elleriyle yapıyor. Telkâri eğitmeni Kevser Kaplan, kursta kadınlara telkâri eğitimi verdiklerini ve el becerileriyle kadınların kendi tasarımlarını ürettiklerini belirtirken, kursa katılan kadınlar ise kendilerine yönelik düzenlenen kurs nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.