Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Benim Mahallem’ projesi çerçevesince Sevindik Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı eğitimi verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Benim Mahallem’ projesi çerçevesince Sevindik Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı eğitimi verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Benim Mahallem projesi çerçevesince Sevindik Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı eğitimi verildi. Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu’nda gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Sevindik Mahalle Muhtarı Yaşar Beşparmakkaya ve davetliler katıldı. Diyetisyen Dilara Sevde Uzunoğlu sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Eczacı Suna Özmutaf da doğru ilaç kullanımı konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci burada yaptığı konuşmada, Denizli’de yaşayan herkesin yaşam kalitesinin artırılması eğitim çalışmalarına devam ettiklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “ Uzman arkadaşlarımız tarafından sizlere sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı konularında sunumlar gerçekleştirildi. Bu sayede sizlerde merak ettiğiniz konularda bilgilenme imkanı elde ettiniz. Bu faydalı bilgiler ile sizlerde öncelikle ailenize ve çevrenize daha faydalı olabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar bizim baş tacımız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik pek çok önemli hizmet ve projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Değirmenci, “Hanımefendiler bizim baş tacımız, kadınlar bizim gözbebeğimizdir” dedi. Kadın Meclisi’nin eğitim ve sağlık taramalarına devam edeceğini söyleyen Değirmenci, “Kadınlar bizim baş tacımız. Biliyoruz ki, kadınlar hayatımızın tüm aşamasında bizleri derleyen toplayan ve hayatımızı kolaylaştıran bireylerdir. İyi ki varlar. Ailenin temeli kadındır. Kadın sağlıklı, huzurlu ve mutlu ise o ailede yaşayan ve yetişen bireylerde mutlu ve başarılı olur” dedi.