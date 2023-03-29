Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde kadınlara yönelik olarak açılan photoshop temel tasarım eğitimini tamamlayan Kadriye Koçak, fotoğraf tutkusunu bir adım öteye götürmeyi başardı.

Özel sektörde çalışan ve fotoğraf tutkusu olan Kadriye Koçak, photoshop temel tasarım eğitimi sayesinde manipülasyon çalışmaları, temel araç kutularının özellikleri, ışık ayarları ve diğer program özelliklerini rahatlıkla kullanabilir duruma geldi. Fotoğraf çekmeyi çok seven Koçak, bu konuda gelir elde etmek için kendini daha da geliştirmeyi hedefledi. Bir çocuk sahibi olan ve her fırsatta fotoğraf çeken Koçak, çalışmalarını sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, özellikle fotoğraf ve photoshop konusunda ilgisi olan kadınlara da örnek oldu.

Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölye Sorumlusu Emre Aşkın tarafından verilen eğitimler sayesinde, fotoğraf tutkusunu bir adım öteye götürdüğünü vurgulayan Koçak, “Fotoğrafa ilgim var. Fotoğraflarımı daha ileriye götürebilmek için, photoshop kursuna başlamak istedim. Bu nedenle TEKSİN Mersin sayfasına başvurdum ve onlar da dönüş sağladılar. Daha sonra ben photoshop kursu için Tarsus’a gelmeye başladım. Burada 3 ay boyunca eğitim aldım. Eğitimin temelini aldım. Işıklandırma, maskeleme yöntemleri ve araçlar konusunda kendimi daha da geliştirdikten sonra, dış çekim yapmaya başladım. Dış çekimlerde de photoshop benim işime çok yaradı” dedi.

Fotoğraf konusunda daha da ilerlemek istediğini kaydeden Koçak, “Kendimi fotoğraf konusunda daha ileriye götürmek istiyorum. Fotoğraf bana göre ‘her şey’. Fotoğraf çekerken kendimi kaybediyorum. Çünkü, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bu anlamda gidebildiğim kadar ileriye gideceğim. İnşallah kendimi daha da geliştiririm. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e bu kursları, bu merkezleri açtığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.