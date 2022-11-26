Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne özel bir program düzenledi. Etkinlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadınlar için “Kuaförde Bir Gün” adlı oyunu sahneledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne özel bir program düzenledi. Etkinlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadınlar için “Kuaförde Bir Gün” adlı oyunu sahneledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne özel bir program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada kadınların çok özel varlıklar olduğunu kaydederek, "Kadın, annemiz, eşimiz, kız kardeşimiz, kızımızdır. Kadın bizim hayatımızın her alanındadır. Bizler için çok kıymetlisiniz. Biz aslında bir kuşun iki kanadı gibiyiz. Bir kanadında erkekler, diğer kanadında kadınlar var. İki kanadın da eşit ve güçlü olmasıyla kuş ancak uçabilir, hedefine varabilir. Bizler de eşit ve güçlü olduğumuz zaman daha güzele ve ileriye gidebiliriz" dedi.

Kuaförde Bir Gün adlı oyunu izlediler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Kuaförde Bir Gün adlı oyunun keyifli geçmesini dileyen Başkan Zolan, "Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Keyifli, güzel, heyecanlı bir gün geçireceksiniz. Katkı sağlayan Kadın Meclisi Başkanımız, tüm çalışanlarımız ve siz değerli hanımefendilere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından davetliler Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenen Kuaförde Bir Gün adlı oyunu izlediler.