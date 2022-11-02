Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri, kadınlara spor yaptırmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri, kadınlara spor yaptırmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte kadınlara 18 Temmuz Stadyumu’nda aerobik kursu veriliyor. Antrenör Nesrin Uzun eşliğinde egzersiz hareketleri ve kültürfizik yapan kadınların daha sonra aerobik çalışması gerçekleştiriyor.

Kadınlara Özel Aerobik kursları Salı ve Perşembe günleri saat 09.00-10.00 arası spor yaptırılmaya devam ediyor.