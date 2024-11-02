Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi personelleri tarafından ‘Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde kadınlara normal doğum hakkında bilgiler verildi.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesinde bulunan Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına çok sayıda kadın katıldı.

Sandıklı Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde görevli ebe İlkay Muti ve Ümit Viran tarafından verilen eğitimlerde kadınların normal doğumu neden tercih etmeleri konusunda bilgiler verildi.

2019 yılından bu yana hastanede gebe okulu faaliyetleri yürüttüklerini belirten Muti, “İlçedeki gebelerimize normal doğumu anlatmaya çalışıyoruz. Neden normal doğumu tercih etmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ebe arkadaşlarımız ile beraber normal doğumu teşvik ediyoruz. Birinci amacımız bu şekilde. Bu plan dahilinde bizde değişik çalışmalar yaptık. Tek tek gebelerimiz ile görüştür. Belediye Meydanında stant açtık ve bu günde burada kadınlarımızı toplayıp bilgilendirme yapacağız” dedi.

Daha sonra Kadın Kültür Evi’ne gelen kadınlara slayt eşliğinde normal doğum konusunda bilgiler verildi.