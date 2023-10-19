DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Cumayeri İlçesinde kadınlara Meme Kanseri eğitimi düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde görevli personellerce 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri dahilinde Cumayeri ilçesinde farkındalık eğitimi düzenlendi. Kadınlara meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgiler verildi. Eğitim sonrasında mobil kanser tarama aracımız ile sağlık taraması yapıldı.