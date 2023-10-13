Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kadınlara ‘kuduz’ hastalığı konusunda eğitim verildi.

Eğitim Sinanpaşa Kadın Kültür Evinde gerçekleştirildi. Hemşire Halime Özkan tarafından verilen kuduz hastalığı eğitimine çok sayıda kadın katıldı. Eğitimde Özkan, genellikle virüse karşı enfekte olan hayvanlardan ısırık, tükürük, beyin ve sinir sistemi dokusuyla yakın temasla bulaşan, erken önlem alınmadığında kişiyi ölüme kadar götürebilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade etti. Özkan, hastalığın en yaygın ilk belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, öksürük, ısırılan bölgede uyuşma, karıncalanma, ağızda köpürme, yutma güçlüğü, saldırganlık, anormal davranışlar ve bilinç bulanıklığı gibi etkenlerin geldiğini kaydetti. Hastalıktan korunmanın yollarını da anlatan Özkan, hastalığa karşı en önemli silahın aşı olduğunu kaydetti.