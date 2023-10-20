Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kadınlara çocuk hakları ile ilgili eğitim verildi.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Şuhut Kadın Kültür Evinde kadınlara ‘Küçük İnsanların Büyük Hakları’ konulu seminer verildi. Seminerde görevlilerin çocukların hakları, çocuk haklarının ortaya çıkması yani tarihi ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Çocuk haklarının, çocukların korunmasındaki önemine dikkat çeken görevliler, bu hakların herkes tarafında bilinmesi gerektiğini ve haklardan önce bütün çocuklara şefkatle yaklaşılması gerektiğini ifade ettiler.