Eğitim sonrası gezici mobil sağlık aracı ile kursiyerlere HPV taraması ve vücut analiz ölçümü gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi meslek edindirme kursuna giden kadınlara serviks kanseri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık eğitimleri devam ediyor. Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı KETEM biriminde görevli ekipler kadınlara Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri ve Sağlıklı Beslenme konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler meslek edindirme kursuna giden kadınlara serviks kanseri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık eğitimleri sürüyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.