Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kadınlara yönelik kanser konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Şuhut Kadın Kültür Evi’nde yapıldı. Dr. Ayşenur Sevinç’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda kadınlara özellikle Kolon kanseri ile kanser taramaları hakkında bilgiler verildi. Dr. Sevinç, kolon kanseri ile kadınlarda sıklıkla görülen diğer kanser türleri hakkında açıklama yapılıp, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Dr. Sevinç, kanser taramalarının önemine dikkat çekerek, bunun ihmal edilmesinin geri dönüşü büyük zararlara neden olacağını dile getirdi. Toplantı Dr. Sevin’in katılımcıların soruları cevaplandırmasının ardından sona erdi.