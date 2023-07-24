Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilecek.

Bu kapsamda kurulan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan merkezde kadınlara yönelik birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler de veriliyor.

Her cuma hukuki danışmanlık hizmeti verilecek

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Barosu arasında imzalanan protokol kapsamında da her Cuma saat 10.00-12.00 saatleri arasında kadınlara Hukuki Danışmanlık hizmeti verilecek. Hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar tarafından, kadınlara adli yardım hizmetleri, aile içi şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konusunda da bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca yasal haklarını öğrenen ve yasal yollara başvurmak isteyen kadınlar, Baro Adli Yardım Bürosuna yönlendirilerek adalete erişim desteği sağlanacak.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezindeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak veriliyor.