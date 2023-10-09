Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından kadın kooperatiflere ’gıda güvenilirliği danışmanlığı’ eğitimi verildi.

Aile ve sosyal hizmetlere bağlı ekipler tarafından il ve ilçelerde kendi emeği ile gıda üretimi yapan kadın kooperatiflerine eğitim verildi. Eğitim kadınların kooperatifler yoluyla yaptığı ürünleri satabilmeleri ve güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi çerçevesinde düzenlendi. Eğitim çerçevesinde kadınların kendi emekleri ile ürettiği ürünleri alıcılara sunabilmeleri, ürünlerini pazarlayabilmeleri için ’gıda güvenilirliği danışmanlığı’ eğitimi verildi.