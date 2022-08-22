Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor. Kadınların yararlandığı merkezde psikolojik ve egzersiz danışmanlığı ile diyetisyen desteği hizmetleri sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor. Kadınların yararlandığı merkezde psikolojik ve egzersiz danışmanlığı ile diyetisyen desteği hizmetleri sunuluyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Sağlık İşleri Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü’nün işbirliğinde, Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) desteğiyle 2021 yılında faaliyetlerine başlamıştı. Yerel yönetimler arasında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezden kadınlar, hafta içi her gün sabah 8.00 akşam 17.00 arası yararlanabiliyor. 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara kapılarını açan merkezden, hem mülteciler hem de Mersinli vatandaşlar yararlanabiliyor. Merkezde, ‘psikolog odası’, ‘sağlık odası’, ‘etkinlik ve toplantı odası’, ‘diyetisyen odası’ ile hizmetlerden yararlanmak için gelen kadınların çocukları için ‘çocuk oyun odası’ bulunuyor.



“Sağlığını önemseyen bütün kadınları bekliyoruz”

Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdür Vekili Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan 8 Mart 2021 tarihinden beri faaliyet gösterdiğimiz Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizde, şu an 3 kişilik bir ekiple hizmetimize devam ediyoruz. Verdiğimiz bütün hizmetlerimiz ücretsiz ve 15 yaş üzeri kadınlara yönelik. Açılırken bize destek olan Uluslararası Göç Örgütü’nün de hibe desteği olması nedeniyle, hem Türk vatandaşlarına hem de mültecilere yönelik hizmetimiz devam etmektedir. Danışma Merkezimize sağlığını kaybetmiş, sağlığını önemseyen, ruhsal, fiziksel ya da bedensel bir destek almak isteyen ya da gelip burada sohbet ederek sağlığını daha ileriye taşımak isteyen bütün kadınları bekliyoruz. Burası insanın motivasyonunu da arttırıyor. Hasta olmadan önce de gelinecek bir ortam” dedi.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Ayşe Deniz ise “Omurga sağlığında sıkıntısı olan boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz rahatsızlıkları olan danışanlarımıza, gebelerimize ve eklem rahatsızlığı olan danışanlarımıza destek hizmet vermekteyiz. Ön görüşmede kişinin raporlarını inceleyerek, kişinin rahatsızlığına yönelik egzersiz programı belirleyip ilerliyoruz. Bu çerçevede kuvvetlendirme, germe, solunum egzersizleriyle kişinin tedavisine destek oluyoruz. Aynı zamanda kişinin, eğer ihtiyacı varsa, psikoloğumuzdan ve diyetisyenimizden de destek alıp bu süreci verimli bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Mayıs ayından beri merkezdeki tüm imkanlardan ihtiyacı ölçüsünde yararlandığını ifade eden Nurcan Canko da “Buranın pozitif enerjisi kapıdan ilk girişte başlıyor. O kadar iyiler ve o kadar özellikli seçilmişler ki, burada aldığınız enerji zaten kapıdan girdiğiniz anda sizi çok mutlu ediyor. Benim geceleri uyuma sıkıntım çok fazlaydı, hiç uyuyamıyordum. Şu anda uyku problemim nerdeyse kalmadı. Psikolog hanımefendi ile de görüşmelerim oluyor. Diyetisyen hanımefendi de sağlıklı beslenme üzerinde eğitim veriyor. Benim aldığım hizmetler ve arkadaşlarımın aldığı hizmetler olağanüstü. Ben kendi adıma çok mutluyum. Sağlık açısından da psikolojik anlamda da çok mutluyum” şeklinde konuştu.

3,5 aydır merkezden yararlandığını anlatan Gönül Yardım, “3,5 ay içerisinde diyetisyenimiz sayesinde 11 kilo verdim. Fizyoterapistimiz sayesinde ağrılarımdan kurtuldum. Baldır ağrılarından, bel ağrılarından kurtuldum. Uyumalarım düzene girdi. Psikoloğumuz sayesinde de kafamdaki bazı sorunlardan kurtuldum. Hayatımın daha anlamlı, daha güzel, daha aktif olmasına vesile oldular. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.