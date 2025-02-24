Haliliye Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan diyetisyen hizmeti ile kadınlara danışmanlık hizmeti verilmeye devam ediyor. Belediye bünyesindeki spor salonlarından faydalanan kursiyerlere, periyodik olarak yapılan kilo kontrolü ile bireysel diyet listeleri oluşturuluyor.

Haliliye Belediyesi, kadınların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile vatandaşlara yönelik projeleri hizmete sunan Haliliye Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz diyetisyen hizmeti sunuyor. Belediye bünyesinde görev yapan diyetisyen, kurs merkezlerinden faydalanan kadınlara sağlık beslenme ve dengeli beslenme konularında danışmanlık hizmeti veriyor. Osmangazi Hanımlar Konağındaki fitness salonunda spor yapan kadınlar ile periyodik olarak bir araya gelen diyetisyen, kilo kontrolü yaparak, bireysel diyet listeleri oluşturuyor. Kadınların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını hedefleyen bu hizmet çerçevesinde kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor. Ücretsiz verilen danışmanlık hizmetiyle kadınların hem ideal kilolarına ulaşmaları sağlanıyor hem de sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri destekleniyor. Kısa süre içerisinde ideal kilolarına ulaştıklarını ifade eden kursiyer kadınlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kadınlara yönelik bu desteğin devam edeceği ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceği belirtildi.