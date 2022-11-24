Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği ‘Kırmızı Işık’ uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Uygulamaya son olarak ‘Işık’ adı verilen Yapay Zeka tabanlı bir sohbet robotu eklendi. Yeni özellik, profesyonel yardıma giden yolda kadınlara rehber olacak.

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği ‘Kırmızı Işık’ uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Uygulamaya son olarak ‘Işık’ adı verilen Yapay Zeka tabanlı bir sohbet robotu eklendi. Yeni özellik, profesyonel yardıma giden yolda kadınlara rehber olacak.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği ‘Kırmızı Işık’ uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan ve bugüne kadar 372 bin kez indirilen uygulamaya yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu eklendi. ‘Işık’ adı verilen robot, kadınlara, başkalarına sormaya çekindikleri konularda destek olacak. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmak ve profesyonel yardıma giden yolda onlara rehber olmak hedefiyle oluşturulan ‘Işık’, içerdiği çoktan seçmeli sorularla kadınlara şiddet türleri hakkında bilgi verirken, alınabilecek aksiyonlarla ilgili doğru adreslere ulaşmalarını sağlayacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin mücadele edilebileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz ‘Kırmızı Işık’ uygulamasıyla, kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar 372 bin indirmeye ulaşan uygulamamızın aylık ortalama 1.000 kullanıcısı bulunuyor. ‘Kırmızı Işık’ uygulamamızı kullanıcı görüş ve geribildirimleri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Kadınlar, yaşadıkları şiddet olayları hakkında konuşmaya çekiniyor. Bu konu, bir tabu olmaya devam ediyor. Kadınların karşılaştığı sorunları ele almak ve onlara kendi haklarını öğrenmeleri için bir özellik sunmak amacıyla Kırmızı Işık’a Yapay Zeka tabanlı bir sohbet robotu ekledik. ‘Işık’, kadınlar için yardım almanın ve ölçeklenebilir konuşmalar sağlamanın yargılayıcı olmayan bir yolunu sunuyor. Bu hizmetle, şiddete uğrayan kadınlara yol göstermeyi ve şiddete karşı alabilecekleri aksiyonlar hakkında onları bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Kadınlar, yaşadıkları durumun şiddet olup olmadığını bilemedikleri ve psikolojik olarak zorlandıkları anlarda ‘Işık’ ile sohbet ederek bilgi ve yönlendirme alabilecekler.”

Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

Uygulama hakkında şu açıklama yapıldı: ‘Kırmızı Işık’ uygulamasıyla mağdura yönelik ilk yardımın daha hızlı ve kolay ulaştırılması, bu sayede önleyici bir etki yaratılması hedefleniyor. Uygulamaya acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, tek tuşla yakınlarına telefonla erişebiliyor ve tehlikede bulunduğunu bildiren ve nerede olduğu bilgisini içeren acil SMS gönderebiliyor. Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. En yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Android kullanıcıları acil SMS ve acil arama fonksiyonlarını telefonlarının anasayfalarına pinleyebiliyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında tek tuşla bu fonksiyonlara erişebiliyorlar. Uygulamayı görme engelli kadınlar da kullanabiliyor. Kırmızı Işık’ın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak sesli geribildirim sağlanabiliyor. “Kırmızı Işık” ayrıca, içerdiği Şiddet Farkındalık Testi ve toplumsal cinsiyet eşitliği temalı eğitim videoları ile kadınların şiddet türleri hakkında farkındalıklarını artırıyor. “Kırmızı Işık” uygulaması Apple Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Vodafone’dan farkındalık kampanyası

Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Ofisi verilerine göre, dünyada her 11 dakikada bir kadın veya kız çocuğu bir yakını tarafından öldürülüyor. Bu veriden yola çıkan Vodafone, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla bir iletişim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 25 Kasım’da kadına yönelik şiddetin boyutuna dikkat çektiği uygulamalar gerçekleştirecek olan operatör, sosyal medya kanallarında 11 dakikada bir paylaşım yapacak. Kampanyaya kanaat önderi influencer’lar ve kadına yönelik şiddete dikkat çeken hesaplar da destek verecek. Ayrıca, açıkhava mecralarında bu veriye dikkat çekilen kullanımlar olacak.