Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezleri, deprem afeti sonrası normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hizmete açıldı. Şehitkamilli kadınlar, Pir Sultan Aile Merkezi’ndeki çeşitli kurslara katılarak, depremin üzerlerinde oluşturduğu stres, korku ve paniği atlatmalarına yardımcı olacak faaliyetlere katılıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem afetinin ardından bir süredir kapalı olan Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezleri, normalleşme dönemiyle birlikte tekrar hizmete açıldı. Pir Sultan Aile Merkezi’nde açılan; mefruşat, ahşap boyama ve çeşitli kurslara katılan kadınlar, eğitmenler nezaretinde; mefruşat, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş nakış ve ahşap boyama tekniklerini öğreniyorlar. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri de öğrenen kadınlar, bir taraftan depremin üzerlerindeki stres, korku ve paniği atmaya çalışırken, diğer taraftan çocukları için çeyizlik hazırlıyor.

“Depremin etkilerinden kurtulmaya çalışıyoruz”

Deprem sonrası büyük korku ve panik yaşadıklarını dile getiren kursiyerlerden Özgül Boncuk, “Malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde çok büyük bir deprem yaşadık. Tüm ülkemizin başı sağ olsun ve hepimize geçmiş olsun. İnşallah bir daha böylesine büyük bir depremi Rabbim bize yaşatmasın. Tabii depremin etkisiyle birlikte çok büyük korku ve panik de yaşadık. Bu depremle birlikte bayağı bir sarsıldık ve uzun süre evde kaldık. Korkularımız hala devam ediyor. Bu korku ve endişe içerisinde sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz her zaman olduğu gibi bu konuda da bizlerin yanında olmaya çalışıyor. Depremin etkilerinden kurtulmak için belediyemizin bizler için açmış olduğu kurslarla beraber en azından bir nebze de olsa kafamız dağılıyor. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte hem el işi öğreniyoruz hem de sohbet ederek depremin etkilerinden kurtulmaya çalışıyoruz. Hocalarımız olsun, idarecimiz olsun bizlere ellerinden gelen her türlü desteği sunmaya çalışıyorlar. Ben bu konuda Şehitkamil Belediyemize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti olarak hep birlikte bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum”

Ellerinden geldiğince kursiyerlere moral ve motivasyon açısından destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Pir Sultan Aile Merkezi Eğitmeni Şirin Gül, “Depremden önce kurslarımız devam ediyordu. Ancak depremin olmasıyla birlikte bir süre kurslarımıza ara vermiştik. Depremden bir süre sonra kursiyerlerimizin günlük hayata motive olmaları için depremin korku ve paniğini üzerlerinden atmaları için kurslarımızı tekrar açtık. Burada kursiyerlerimize mefruşat, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş nakış ve ahşap boyama gibi eğitimler sunulurken, diğer taraftan da moral ve motivasyonlarını düzeltmek hedefiyle çeşitli sohbet etkinliklerimiz oluyor. Kursiyerlerimiz deprem korkusunu kurslarımızda atlatmaya çalışıyor. Bizler de kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle de kadınlarımızdan kurslarımıza katılmaları için yoğun bir talep alıyoruz. Bu talepleri de yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Ben, tüm kursiyerlerimiz adına bizlere bu desteği sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.