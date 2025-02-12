DÜZCE(İHA) – Düzce’de TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında kadınlara arıcılık eğitimi verildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle başlatmış olduğu Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamındaki eğitimler devam ediyor. Son olarak eğitim listesinde yer alan Arıcılık eğitimlerine başlandı. Düzce Halk Eğitim Merkezi’nde başlayan Arıcılık Eğitiminin ilk gününe Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve kursiyerler katılım sağladı. Eğitmen Melike Demirel, arıcılık konusunda katılımcılara temel bilgileri aktardı. 84 saatlik eğitimin sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verileceği belirtildi.