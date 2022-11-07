Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.grupta mücadele eden Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, 5’te 5 yaparak Play-Off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.grupta mücadele eden Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, 5’te 5 yaparak Play-Off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Grupta 5.hafta maçında deplasmanda Mardin Mezopotamya takımını, ilk set 6-25, ikinci set 9-25 ve üçüncü seti 16-25’lik skorlarla 3-0 mağlup ederek 5’te beş yaparak galip gelmesini bilen Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, bu sonuçla Play-Off yolunda önemli bir adım daha attı.

13 Kasım 2022 Pazar günü kendi evinde Şırnak Silopi Gelişim Faaliyetleri Kulübü’nü konuk edecek olan Galip Demirel Ortaokulu Bayan Voleybol takımı, bu maçı da kazanıp Play-Off yolunda büyük avantaj elde etmek için çaba gösterecek.