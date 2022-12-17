Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup maçında Elazığ Belediyesi Voleybol, Antakya Belediye’yi 3-1 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup maçında Elazığ Belediyesi Voleybol, Antakya Belediye’yi 3-1 yendi.

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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grubun 11. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Antakya Belediye’yi konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk seti 25-21 aldı. İkinci sette de hata yapmayan mavi-beyazlılar bu seti de 25-21 kazandı. Üçüncü sette büyük çekişme yaşanırken Hatay ekibi bu seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı. 4. sette farkını ortaya koyan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 25-14 alarak maçı 3-1 kazandı.

Elazığ ekibi 12. haftada deplasmanda Ada Koleji Zeugma ile karşılaşacak.