Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Ceylan ile Medipax Kayseri Atletikspor İstanbul’da karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Beşiktaş Ceylan 3-0 kazandı.

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