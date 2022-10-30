Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin 3.haftasında evinde İba Kima Ted Ankara Kolejliler’ini konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Kayseri Atletikspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

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