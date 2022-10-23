Kayseri Atletikspor sezona Beşiktaş Ceylan’ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.
Kayseri Atletikspor sezona Beşiktaş Ceylan’ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin ilk haftasında evinde Beşiktaş Ceylan’ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Eser Türkoğlu xx, Ömer Açıcı xx
Kayseri Atletikspor: Esra İnce xx, Deniz Emrelli xx, Merve Nur Öztürk xx, Berra Eren xx, Patricia Leyva Leslie xx, Şevval Uçar (L) xx, (Beyza Dursun xx, Mervenur Oktay xx, Berna Demirci xx, Zeynep Batmaz)
Beşiktaş Ceylan: Ecem Aknam x, Ema Strunjak x, Dilay Özdemir x, Bengisu Aygün x, Eylül Durgun x, Defne Başyolcu x, Zeynep Palabıyık (L) x, (Verda Akın Lal x, Sude Elif x, Ece Hitayca x, İlayda Bianka x, Zeynep Doğa x, Maide Azra x, Duru Aksu x)
Setler:
25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)
25 - 18 (Kayseri Atletikspor lehine)
22 - 25 (Beşiktaş Ceylan lehine)
25 -19 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 24-23-29-25 (101 dakika)
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