Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde kadınları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde kadınları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti içerisinde Atmalı köyünde 165 anne ve anne adayına bilgi verildi.

Bilgilendirmede, ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ uygulaması ile uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu uygulaması anlatıldı.