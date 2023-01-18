Kastamonu’da kadınlar tarafından, coğrafi işaretli siyez buğdayından üretilen yöresel yemek ’ekşili pilav’ paketlenerek Dubai’ye ihraç edilmeye başlandı.

Kastamonu’da kadınlar tarafından, coğrafi işaretli siyez buğdayından üretilen yöresel yemek ’ekşili pilav’ paketlenerek Dubai’ye ihraç edilmeye başlandı.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ve Devrekani Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi" ile siyez bulgurundan yapılan ekşili pilav, kadınlara gelir kapısı oldu. Kastamonu’nun coğrafi işaret tescil belgeli siyez bulguru ile soğan, domates granülleri, asma yaprağı, ısırgan, nane, ebegümeci ve dereotundan oluşan ekşili pilav proje çerçevesinde kadınlar tarafından paketlendi. Hazırlanan paketli ekşili pilav, bölgedeki işletmeler ve internet üzerinden satışa sunuldu. Kısa sürede büyük ilgi görmeye başlayan ekşili pilava Dubai’den de talep geldi. Kadınlar tarafından hazırlanan 500 paket ekşili pilav Dubai’ye gönderildi. Dubai’ye gönderilen ürünlerin, otel ve restoranlardaki menülerde yer alacağı belirtildi.

"Ürünlerimiz Dubai’nin çeşitli restoran ve otel menülerinde yer almaktadır”

Yöresel ekşili pilavı yöreden yöreye tattırmak için faaliyet gösterdiklerini belirten Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli, paketlenen ekşili pilavın kolay bir şekilde hazırlanabildiğini belirterek, “Dubai’ye 500 paket ürün gönderdik. Ürünlerimiz Dubai’nin çeşitli restoran ve otel menülerinde yer almaktadır” dedi.

“Tamamen kadınlarımızın el emeği”

Kadınların ürettikleri ekşili pilav ile gelirlerine katkı sağladığını ifade eden Telli, “Ürünleri kooperatif üyesi kadınlarımız hazırlamaktadır. Üreticisi, tedarikçi, paketleme işlerinde kadınlarımız vardır. Kadınlarımızın el emeğidir. Yapılan ücretlendirmeler yine kadınlarımıza dönmektedir” diye konuştu.

“Ürünlerimiz tamamen organiktir”

Hazırlanan ürünün tamamen organik olduğunu ifade eden Telli, “Ürünümüzün bileşenleri, siyez bulguru, domates soğan, asma yaprağı, ısırgan otu, nane ve ebegümecinden oluşmaktadır. Hem lif açısından hem de lezzet açısından çok güzel bir yöresel yemeğimizdir. Projemizin adı ‘şifa doğadan emek kadından’ projesidir. Ama ben bunu ’Şifa Doğadan Emek Kadından’ diye yazılır ama ’ekşili pilav’ diye okunur” şeklinde konuştu.