Çankırı’nın Eldivan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle birlikte ürettikleri organik ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, ürettikleri kozalak ve süt reçelleri için vatandaşlardan gelen taleplere yetişemediklerini ifade etti.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle birlikte ürettikleri organik ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, ürettikleri kozalak ve süt reçelleri için vatandaşlardan gelen taleplere yetişemediklerini ifade etti.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde ürettikleri organik ürünlerden gelir elde etmek isteyen kadınlar, 2016 yılında kurdukları Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. İlçede yaşayan kadınların evlerinde yaptıkları reçel, pekmez, hamur işi, sirke, tarhana gibi birçok ürün “Külçe” adı altında kurulan marka ile satılmaya başlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören ürünler, ilçede yaşayan kadınlara ekonomik katkı sağlıyor. Kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınlar, ürettikleri kozalak ve süt reçeline yoğun bir talep olduğunu söyledi.

“Daha çok kadını iş hayatına kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi veren Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ülkü Kavalalı, “2016 yılında kurulmuş bir kooperatif. Kooperatifimizin amacı Eldivan’daki kadınları sosyal ve iş hayatına kazandırmak. 2016’dan bu yana çok büyük zorluklardan geçtik. Şu an belediye sahasında bir üretim alanına sahibiz, ancak yakında yeni bir alan satın alıp oraya geçmek için çalışmalar yapıyoruz. Artık üretim alanımızı büyütmek, daha çok kadını iş hayatına kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Bu ürünleri çok seviyorlar, yok satıyoruz”

İlçede yetişen sebze, meyvelerle birçok ürün ürettiklerini ifade eden Kavalalı, “Ürünlerimiz genel olarak Eldivan ormanları, Eldivan ya da ilimizde yetişen ürünlerden oluşuyor. Bizden istenenleri de dikkate alarak portakal reçeli ya da incir reçeli gibi ürünleri de üretiyoruz. En önemli ürünümüz kozalak reçeli, bir de kızılcık reçeli. Bu ürünleri çok seviyorlar, yok satıyoruz. Sirkelerimiz de çok seviliyor, içilebilir seviyede. Aynı zamanda acı biber reçelimiz var ve süt reçelimiz de çok sevilen bir ürünümüz. Ancak istek dahilinde istenilen tüm ürünleri de yetiştirebiliyoruz” diye konuştu.

"Bir öğretmenden yapımını öğrendiğim kozalak reçelini üretiyorum"

Kooperatif çatısı altında üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan Zülfiye Uğurlu ise, “6 yıldır kooperatifte üyeyim. Bir yerlere gelmek için mücadele ediyoruz. Kozalak reçelini 10 yıl önce bir öğretmen hanımdan öğrendim, 10 yıldır yapıyordum. 6 yıldır da kooperatifte arkadaşlarım ile birlikte yapıyoruz” şekline konuştu.

“Çok zorlu şartlardan buralara kadar geldik”

Arkadaşları ile birlikte ürettikleri süt reçelini sattıklarını ifade eden Zübeyde Dönmez, “Kooperatifin ilk kurucu üyelerinden birisiyim. Çok zorlu şartlardan buralara kadar geldik. Daha da ilerlemek istiyoruz. Süt reçeli üretiyorum. Sütü komşu ve yakınlarımızdan temin ediyoruz, ateşte yapıyoruz. Süt reçelinin yapımı bir gün sürüyor ama diğer reçellere göre yapımı çok zor. Belli bir şeyde kıvama getiriyoruz. Süt reçelini kavanozlara koyduktan sonra sıkıca kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.