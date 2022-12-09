Bingöl’ün Solhan ilçesinde devlet destekli açılan giyim-konfeksiyon kursunda kadınlar, ürettikleri kıyafetleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde devlet destekli açılan giyim-konfeksiyon kursunda kadınlar, ürettikleri kıyafetleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Solhan ilçesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), İlçe Kaymakamlığı, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve belediyenin desteğiyle, kadınlar için giyim-konfeksiyon kursu açıldı. Daha önce çeşitli kurslar tamamlayan kadınlar, buraya gelip çocuk takımları, elbiseler, pardösü gibi kıyafetler üreterek hem kendilerini geliştiriyor hem de ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Solhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Güneş, “Bizim burada yaptığımız işin teknik yönü Halk Eğitim olarak kursun planlanması, usta öğreticinin ücreti ve denetimini biz yapıyoruz. Malzeme konusunda ise FKA’nın desteğini alıyoruz. Bunun yanında pazar konusunda kaymakamlık yardımcı oluyor. Solhan Belediyesi de bize yer tahsis etti. Kursumuzda hem usta öğreticilerimize kursu öğretiyoruz hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu konuda kursumuzdan oldukça memnunuz. Ürünlerini de pazarlama konusunda biraz daha destek alabilirsek kurslarımız daha iyi bir durumda devam etmiş olur” dedi.

Kadınların mesleklerini kazanca dönüştürmek istediğini aktaran Usta Öğretici Sevim Köse, “Benim kursum giyim kursu. Çocuk takımları, elbiseler, pardösü, ferace yani giyime dair birçok üründe vatandaşa meslek edindirme amaçlı hizmet veriyoruz. Buradaki kadınların çoğu öğrendiği mesleği zaman içerisinde kazanca dönüştürmek istiyor. İnternet sitelerinde bir adres oluşturarak satmaya çalışan öğrencilerimiz de var. Pazar konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz ama yine de halka dair de olsa bazı üretimlerimiz oluyor. Vatandaşların da talebi oluyor. Bunun pazar alanını daha kapsayıcı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır kursiyer olarak çalışan Selma Adar ise “Kendimize ürünler çıkartıyoruz. Aileye destek amaçlı bir şeyler öğrenebilmek, üretebilmek ve kadının gücünü göstermeye çabalıyoruz” diye konuştu.