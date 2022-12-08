Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ’Üretimin Gücü Birleşiyor Projesi’ çerçevesinde kadın kooperatifleri ile birlikte İzmir ve Afyonkarahisar illerine teknik geziye çıktı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ’Üretimin Gücü Birleşiyor Projesi’ çerçevesinde kadın kooperatifleri ile birlikte İzmir ve Afyonkarahisar illerine teknik geziye çıktı.

Yenişehir Belediyesi tarafından proje çerçevesinde Diyarbakır’da faaliyet yürüten kadın kooperatiflerinin kurumsal ve mali kapasitelerinin geliştirebilmeleri, aralarında koordinasyon ve iş birliğinin artırılması amacıyla İzmir ve Afyonkarahisar illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine düzenlenen teknik gezilere Yenişehir Belediyesi Proje Birimi sorumluları, GAP İdaresi Uzmanı Özlem Yıldırım, Kooperatif Uzmanı Alper Akbulut, Kooperatif Uzmanı Ilgın Eroğlu ile Sur Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hani Girişimci Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çüngüş Girişimci Kadınlar Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi, Kayapınar Topraktan Toprağa Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Yeşilli Kadın Girişimi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Çermik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden girişimci kadınlar katıldı.

Üretimin Gücü Birleşiyor Projesi çerçevesinde düzenlenen ve 4 gün süren teknik gezi İzmir ilindeki Karşıyaka ve Çandarlı Kooperatiflerine ziyaret ile başladı. Daha sonra Gaziemir, Gümüldür, Kavacık ve Urla Kooperatiflerindeki ziyaretlerin ardından Afyonkarahisar ilindeki Afyonkarahisar Valiliği Kooperatif Koordinasyon Merkezi ve Kadın Kültür Evlerinde faaliyet yürüten kadın kooperatifleri gezildi.