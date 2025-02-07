Şehzadeler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz kanser taramasından geçiriliyor. Belediye, ulaşım desteğiyle erken teşhisi kolaylaştırıyor.

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle önemli bir sağlık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, KETEM’e getirilerek mamografi ve diğer kanser taramalarından geçiriliyor. Belediye tarafından sağlanan ulaşım desteğiyle merkeze getirilen kadınlar, uzmanlar tarafından detaylı sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kanser risklerinin erken evrelerde teşhis edilmesini amaçlayan proje, kırsaldaki kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Son olarak gerçekleştirilen tarama programına Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Özge İldem, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve Meclis Üyeleri de katıldı. Başkan Yardımcısı İldem, kadınlarla bir araya gelerek sağlık taramalarının önemine vurgu yaptı ve belediye olarak her zaman halkın sağlığını ön planda tutacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Şehzadeler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle süren bu önemli çalışma sayesinde birçok kadının erken teşhis sayesinde hayati risklerden korunması hedefleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar kırsaldaki çeşitli mahallelerden getirilen 350 kadın sağlık taramasından geçirildi.