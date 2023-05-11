Bolu’da, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takım kaptanlarının katıldıkları basın toplantısı düzenlendi.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takım kaptanlarının katılımıyla Bolu’da basın toplantısı düzenlendi. Karaçayır Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya Yalıkavakspor’un kaptanı Kübra Yılmaz, Kastamonu Belediyesi kaptanı Serpil İskenderoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi kaptanı Burcu Dindar ve Antalya Konyaaltı Belediyesi kaptanı Monika Janesca Kıldan katıldı.

Kübra Yılmaz: "Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz"

Armada Praxis Yalıkavakspor’un kaptanı Kübra Yılmaz, "Görele Belediyesi ile çeyrek finalde güzel bir maç oynadık, iyi başladık ve kazandık. Adım adım bakıyoruz. Amacımız burada iyi maçlar ve iyi hentbol oynayıp kupayı kazanmak. Hırslıyız, istekliyiz, bunun için çalıştık ve sezonu bir kupa ile taçlandırıp Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz" dedi.

Serpil İskenderoğlu: "Heyecanlı güzel maç oynayacağımızı düşünüyorum"

Kastamonu Belediyesi kaptanı Serpil İskenderoğlu, "Konyaaltı Belediyesi’ni kutluyorum, ülkemize büyük bir gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesi olarak dün oynadığımız Tekirdağ maçını rahat bir şekilde geçtik. Yarı finalde Konyaaltı Belediyesi ile seyir zevki yüksek, heyecanlı güzel maç oynayacağımızı düşünüyorum. Zor maçlar önümüzde, hedefimiz kupayı almak. Hazırlandık, hazırız, umarım sakatlıksız güzel maçlar izletiriz. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sekizli finali dedeğerlendiren İskenderoğlu, "Sekizli final olması güzel oldu, bütün kadın hentbolu camiası bir araya gelmiş olduk, özlemlerimizi giderdik, görüştük. Çok güzel maçlar oldu ve umarım daha da güzel maçlar izlettiririz. Medyada daha fazla yayınlanmasını, bizimle ilgilenmesini bekliyoruz. Başarılara imza atmamız gerektiğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.

Burcu Dindar: "Bu sefer kupayı alıp İzmir’e götürmek istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Burcu Dindar da Konyaaltı Belediyesi’ni Avrupa Kupası’nı Türkiye’ye getirdikleri için kutladığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dün Yenimahalle Belediyesi ile oynadığımız çeyrek final maçı konsantrasyon eksikliğinden dolayı zorlu geçti. Ama kazanan taraf biz olduk ve mutluyuz. Yarı finalde Yalıkavak ile oynayacağız. Seyir zevki yüksek, güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki senedir Kastamonu ile final oynayıp kupayı kaçırdık. Bu sefer kupayı alıp İzmir’e götürmek istiyoruz. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Monika Janesca Kıldan: "Biz de güçlüyüz"

Konyaaltı Belediyesi oyuncusu Monika Janesca Kıldan ise, "Üsküdar Belediyesi ile güzel bir maç oynadık. İlk hedefimize ulaştık ve kazandık. İkinci hedefimize ulaşmak için buradayız. Yarı finalde zorlu bir rakibimiz olduğunun farkındayız ama biz de güçlüyüz. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize güveniyorum. Biz de kupayı almak istiyoruz" dedi.

"Türkiye’ye Avrupa Kupası getirmekten gurur duyuyoruz"

Konyaaltı Belediyesi’nin Avrupa Kupası kazanması ile ilgili de Kıldan, "Çok mutluyuz. Türkiye’de tarih yazdık. Türkiye’ye Avrupa Kupası getirmekten gurur duyuyoruz. 3 yıllık bir takımın Antalya’ya kupa getirmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" cümlelerine yer verdi.