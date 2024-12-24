ING Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılan kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminin açılış konuşmasında kürsüye çıkan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, "Kadın basketbolu benim için çok önemli. Bu güzel organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Güzel maçlar ve mücadeleler olsun" diye konuştu.

Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe ise, "Çok heyecanlıyız. Ligin ilk yarısının ilk 8 içinde bitiren takımlar Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazandı. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu sene de güzel bir turnuva geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Emlak Konut ve ÇBK Mersin ile ikinci 4’te bulunan Beşiktaş, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsus kura çekimine 2 farklı torbada katıldı.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Nesibe Aydın - Fenerbahçe

Beşiktaş - Galatasaray

Emlak Konut - BOTAŞ

İlkem Yapı Tarsus - ÇBK Mersin

Kupada çeyrek final maçları 18-19 Mart tarihinde oynanacak. Dörtlü final ise 21-23 Mart’ta Edirne’de gerçekleştirilecek. Kupayı kazanan ekip ise 23 Mart Pazar günü oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.

Tören, federasyon yetkileri ve kulüp temsilcilerinin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.