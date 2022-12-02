Tomarza S.S. Kadın Kooperatifinde görevli kadınlar tarafından üretilen ve çok yakında ülke pazarına çıkması beklenen istiridye mantarın ilk hasadında 1 ton mantar elde edildi. Yoğun rağbet gören İstiridye Mantarı pazara çıkmadan tamamı satıldı.

Tomarza S.S. Kadın Kooperatifinde görevli kadınlar tarafından üretilen ve çok yakında ülke pazarına çıkması beklenen istiridye mantarın ilk hasadında 1 ton mantar elde edildi. Yoğun rağbet gören İstiridye Mantarı pazara çıkmadan tamamı satıldı.

Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde Tomarza Kaymakamlığı ve Tomarza Belediyesi’nin destekleri ile Tomarza S.S. Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi kuruldu. Kooperatifde görev alan kadınların azim ve gayretleri ile ilçeye kurulan tek çadır içerisinde yaklaşık 1 ayda hasat zamanına geçilen istiridye Mantarının ilk hasadı yapılarak yaklaşık 1 ton mantar elde edildi. Kilosunu 40 TL’den satışa sunulan mantarlar gün içerisinde pazara çıkmadan satıldı. Elde edilen gelir ise kooperatif hesabına yatırılarak görev alan kadınlara aktarılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca; "Tek çadırdan 3 tona yakın rekolte elde ediliyor. Valimiz Gökmen Çiçek Bey ilave 2 çadır sözü verdi. Bu iki çadırla Tomarzamıza mantar üretin tesisi kuracağız. Çünkü yapılabilirlik kendini gösterdi. Hasat ettiğimiz kompostlardan ilave 2 ya da defa daha mantar toplayacağız. Totalde 3 tonluk rekolteye ulaşmış olacağız. İlk mantar hasadımız yapılır yapılmaz tamamı satıldı. Ayrıca istiridye mantarımızın Tarım Kredi Kooperatifi market zincirlerinde satışa sunma ile ilgili Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürlüğü Kadın Kooperatif Satış Operasyon Sorumlusu ile görüştük. Çok yakında Türkiye pazarında hayırlı olsun" dedi.