Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı.ANKARA (İGFA) -  2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları oynanan beş karşılaşma ile sona ererken, Armada PraxisYalıkavak haftayı 9 puan ile lider olarak tamamladı.

Kadınlar Süper Ligi 6. hafta maçları ise 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 5. Hafta sonuçları:

  • Adasokağı 40-38 İzmir BBSK
  • Görele Bld. 37-29 Yenimahalle Bld.
  • OrtahisarBld. 32-27 Kırşehir Bld.
  • Anadolu Üni 34-43 Üsküdar Bld.
  • Bursa BBSK 28-28 Armada PraxisYalıkavak

Kadınlar Süper Ligi 6. Hafta programı: 19.10.2024 / 14:00 / THF TV Youtube
Kırşehir Bld. - Anadolu Üni

19.10.2024 / 18:00 / TRT Spor Yıldız
Yenimahalle Bld. -Adasokağı

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı

20.10.2024 / 15:00 / THF TV Youtube
Armada PraxisYalıkavak - Görele Bld.

20.10.2024 / 16:00 / THF TV Youtube
Üsküdar Bld. - Bursa BBSK

22.10.2024 / 15:00 / THF TV Youtube
İzmir BBSK -OrtahisarBld.

Kaynak: igf