Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları oynanan beş karşılaşma ile sona ererken, Armada PraxisYalıkavak haftayı 9 puan ile lider olarak tamamladı.

Kadınlar Süper Ligi 6. hafta maçları ise 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 5. Hafta sonuçları:

Adasokağı 40-38 İzmir BBSK

Görele Bld. 37-29 Yenimahalle Bld.

OrtahisarBld. 32-27 Kırşehir Bld.

Anadolu Üni 34-43 Üsküdar Bld.

Bursa BBSK 28-28 Armada PraxisYalıkavak

Kadınlar Süper Ligi 6. Hafta programı: 19.10.2024 / 14:00 / THF TV Youtube

Kırşehir Bld. - Anadolu Üni

19.10.2024 / 18:00 / TRT Spor Yıldız

Yenimahalle Bld. -Adasokağı

20.10.2024 / 15:00 / THF TV Youtube

Armada PraxisYalıkavak - Görele Bld.

20.10.2024 / 16:00 / THF TV Youtube

Üsküdar Bld. - Bursa BBSK

22.10.2024 / 15:00 / THF TV Youtube

İzmir BBSK -OrtahisarBld.