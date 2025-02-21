Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadınlara yönelik sportif etkinlikler, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ücretsiz olması ve hareketsiz yaşamdan sıkılan kadınlar hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Yunusemre İlçesi Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen sportif etkinlikler, kadınların spor yaparak sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlıyor.

Kadınların hem fiziksel hem de mental sağlığını desteklemeyi amaçlayan bu program kapsamında pilates, aerobik, step, zumba gibi grup egzersizlerinin yanı sıra bireysel spor aktiviteleri de sunuluyor.

Kadın katılımcılar, spor yapmanın yanı sıra yeni sosyal bağlantılar kurarak keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor. Sportif etkinlik çalışmalarına katılan kadınlar, bu etkinliklerin kendilerine sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırdığını ve sosyal hayatlarını olumlu yönde şekillendirdiğini vurgulayarak, spor yapmanın mutluluklarını artırdığını ve burada kurdukları samimi dostluklarla hayatlarının daha da renklendiğini ifade etti. Kursların ücretsiz olmasının kendileri için de büyük bir avantaj olduğunu kaydeden kadınlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kadınlara yönelik spor faaliyetlerinin artarak süreceğini belirterek, "Kadınların spor yapmasını teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Etkinlik çalışmalarımıza gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm kadınlarımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz" dedi.