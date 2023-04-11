Yürüyüşün tamamlandığı meydanda ise Erdemli Belediyesi tarafından 10 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Kadınlar, Polis Haftası çerçevesinde şehitler için Erdemli Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Ardından da ellerinde metrelerce uzayan bayraklarla, Erdemli Belediyesi’nin kadın mehteran takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüş ilçe sahilinde bulunan yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’na kadar devam etti. Kadınların yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşün son bulduğu Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda ise Erdemli Belediyesi tarafından 10 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Erdemli’ye yakışan bir yürüyüş gerçekleştiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bugün malumunuz Polis Haftamız. Polis Haftamız münasebetiyle Erdemli kadın kollarımızın gerçekleştirdiği mükemmel bir yürüyüş oldu. Bu tabi önünde mehter ile birlikte yüzlerce kadınımız şehitlerimize saygılarını, şehitlerimize minnetlerini, şehitlerimize olan dualarını gerçekleştirdi. Ben gerçekten yüzlerce kadınımızı buluşturan Erdemli KAÇEP Başkanlığımıza hasseten çok teşekkür ediyorum. Erdemliye yakışan bir güzelliği Erdemlimizde sergilemiş oldular. Bugün aynı zamanda iftar programımızdı, merkezi iftarımızdı. Malumunuz her mahallede bir iftar programı düzenliyoruz. Bugün de Erdemli Merkez Mahallemizde iftar programımızı icra ettik. Erdemlimizin Erdemli insanları var burada. Binlerce insanımız bugün burada iftar açmanın huzurunu, mutluluğunu birlikte yaşadı” dedi.

Binlerce kadınla şehitlere vefa yürüyüşü düzenledikleri için gurur duyduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin KAÇEP İl Başkanı Fadime Şen, "Biliyorsunuz bu hafta Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler de KAÇEP İl Kadın Kolları olarak polislerimizin, asker şehitlerimizi anmak amacıyla kadınlarımızla beraber bir vefa yürüyüşü düzenleyelim istedik. Bugün de binlerce kadınlarımızla beraber Erdemli’den başlatacağımız yürüyüşümüze sizler de hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Şehitleri anma yürüyüşüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlardan Gülseren Obruk, “Şehitlerimizi anmak için geldik buraya, toplandık” diye konuştu.

Şehitlere rahmet dileyen kadınlardan Fatma Toprak ise “Allah’tan rahmet diliyoruz şehitlerimize, cennet mekânları olsun” diye konuştu.