Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerinde Kurban Bayramı süresince toplam 2 bin 100 kişi misafir edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerinde yaz sezonu açıldı. 22 Haziran Perşembe günü itibariyle sezonun ilk misafirlerini ağırlayan Sosyal tesisler Kurban Bayramı süresince toplam 2 bin 100 kişiyi misafir etti. Büyük bir özveri ve titizlikle girilen yeni sezonda sosyal tesisler yine Sakarya’dan ve çevre illerden gelenlerin ilgi odağı olacak.