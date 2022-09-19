Giresun’da kendilerini ve bisikletlerini süsleyerek bir araya gelen kadınlar, ’Otomobilsiz Kent” etkinliğinde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

Giresun’da kendilerini ve bisikletlerini süsleyerek bir araya gelen kadınlar, ’Otomobilsiz Kent” etkinliğinde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

Giresun’da Teyyaredüzü mahallesinde gençlik merkezi önünde bir araya gelen kadınlar. Kendilerini ve süsledikleri bisikletleriyle Atatürk Meydanı’na kadar pedal çevirdiler.

Burada bir açıklama yapan Bisiklet Antrenörü Gülcan Turan, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Daha fazla bisiklet daha fazla temiz bir çevre amaçlıyoruz" dedi.

Etkinlikte Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ‘keskin burunlu’ köpekler ise gösteri yaparak beğeni topladı.