Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yerel alışveriş kültürünü canlandırmak, ilçedeki kadın girişimcileri desteklemek, ilçe ekonomisini canlandırmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu. "Örgümle Yarışıyorum" adlı etkinlikte dereceye giren kadınlara plaket takdim edildi

Başiskele Belediyesi’nin Başiskele Kent Konseyi iş birliğiyle 14-15 Şubat tarihleri arasında düzenlediği festival renkli anlara sahne oldu. Açılış gününden son gününe kadar yoğun ilgi gören alışveriş festivali, katılımcı kadın girişimcilere ve ziyaretçilere farklı bir alışveriş deneyimi sundu. Alışveriş festivalinde giyim, gıda, kozmetik, takı, optik, çiçekçilik, organizasyon, güzellik merkezi, pilates stüdyosu, nefes terapisti, petshop, el emeği ürünleri, kırtasiye ve telefon aksesuarları gibi daha onlarca çeşit ürün, kurulan 74 stantta satışa sunuldu.

Ziyaretçiler stantları tek tek gezerek hem alışveriş yaptılar hem de Başiskele’nin kadın girişimcilerine destek oldular. Festivalin son gününde kurulan atölye alanında "Örgümle Yarışıyorum" etkinliği düzenlendi. Yapılan örgü yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.