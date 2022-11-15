Batman Belediyesi, kadınlar için açtığı kurslarla kişisel beceri ve gelişimlerine büyük katkı sağlıyor.

Batman Belediyesi, kadınlar için açtığı kurslarla kişisel beceri ve gelişimlerine büyük katkı sağlıyor.

Batman Belediyesi, okuma yazmayı öğrettiği kadınlara farklı meslek gruplarında eğitim vererek kalifiye personel açığını da kapatacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kültür ve Petrolkent Mahallelerinde bulunan Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları (BİL-MEK) ile okuma yazma bilmeyen kadın sayısı gün geçtikçe azalıyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen iki ayrı kurstan bugüne kadar 310 kadın mezun oldu” denildi.

Çeşitli sebeplerden dolayı okuyamadıklarını ifade eden kursiyerler, “Okuma yazma yıllarca içimizde bir ukde olarak kaldı. Burada öğrendiğimiz kadarıyla kendi başımıza hastaneye gittiğimizde doktorumuza rahatlıkla gidebiliyoruz. Evimizden şehir merkezine gitmek için hangi otobüse binmemiz gerektiğini, otobüslerin üzerindeki yazıları okuyarak hangi otobüsün nereye gideceğini biliyoruz. Artık ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni açılan okuma yazma kursunun verildiği BİL-MEK’te, eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayacak olan 24 kursiyer sertifika almaya hak kazanacak.