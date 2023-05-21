Haliliye Belediyesinin açtığı kurslarda meslek öğrenen kadınlar sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunarken, çocukları da oyun alanlarında yaşıtlarıyla birlikte hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla yüzlerce kadına pozitif farklılık sağlanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile kadınlara yönelik faaliyetlerini artıran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve kadın destek merkezleri ile kadınlara meslek öğretmeye devam ediyor. Bünyesindeki Sırrın Millet Evi, Süleymaniye Millet Evi, Ahmet Yesevi Millet Evi ve Ertuğrul Gazi Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile kadınlar için dikiş nakış, el sanatları, kuaför, okuma yazma alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler veriliyor. Bu kurslara katılan kadınlar uygulamalı eğitimlerle bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ahmet Yesevi Millet Evinde kurs döneminin başlamasıyla dikiş nakış ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerler, bu alanlarda hünerlerini sergiliyor. Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veriliyor. Millet evlerinde sağlanan kurslarla kadınlar kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, çocukları da merkezde bulunan oyun alanında yaşıtlarıyla birlikte hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kurslara kayıtların devam ettiği ve kursiyer olmak isteyen kadınların merkezlere başvuru yaparak, kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi.