Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleme teması çerçevesinde, düzenlenen Pilates (1. Kademe) Yardımcı Eğitmenlik Kursu başarıyla tamamlandı.

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10-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, fakültede öğrenim gören 20 genç kadın sporcu katıldı. Programla; Nevşehir’de genç kadınların Pilates (1. Kademe) Yardımcı Eğitmen mesleğini edinmeleri teşvik edilerek, istihdama katılımlarının artırılması ve spor aktivitelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA