Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Kadınlar Korosu’nun “Kadın Ağzı Türküleri” konseri, Manavgat halkından yoğun ilgi gördü.

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Kadınlar Korosu, Atatürk Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. Şef Onur Gök yönetimindeki 55 kişilik Kadınlar Korosu, Türk halk kültürüne yüzyıllardır söylenip gelen ve kadınların sevdiklerine, eşlerine, çocuklarına seslendirerek sevincini, hüznünü ve tüm duygularını yansıttığı “Kadın Ağzı Türküleri” ni seslendirdi. Kadın Ağzı Türküleri konserine Manavgat halkı büyük ilgi gösterdi.

Anonim halk türkülerinden “Yüksek Yüksek tepelere ev kurmasınlar” türküsüyle başlayan konserde, “Eledim Eledim”, “Zeytinyağlı yiyemem”, “Alim de gitme pazara”, “Arda boyları” gibi sevilen türküleri seslendiren koro, konseri “Evreşe yolları dar” türküsüyle kapadı. Konserde solo ve koro olarak seslendirilen türkülere Manavgat halkı da alkışlarla eşlik etti. Gecede Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan Şef Onur Gök’e teşekkür çiçeği takdim etti. Konseri izlemeye gelen Manavgatlılar kadınlar korosunu dakikalarca ayakta alkışladı.