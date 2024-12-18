Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ile Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan Halı dokuma kursu Nevşehir Belediyesi’ne ait Halı Dokuma Atölyesi’nde devam ediyor.

Toplumun temel yapı taşları olan kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla açılan kursta genç kız ve kadınlar kök boya tekniği kullanılarak oluşturulan renkli iplerle halı ve kilim dokumayı öğreniyor.

Kurs da ayrıca bölgenin geleneksel motiflerinden hareketle, geleneğin güncellenerek yeni ürünler çıkartma noktasında değişik ürünler üzerinde çalışmalar da yapılıyor.

Halı Dokuma Kursu ile kadınlara geleneksel sanatları yaşatma, becerilerini geliştirme ve bu alanda ekonomik fırsatlar oluşturma imkânı sağlanacak.

Atölye aynı zamanda halı dokuma tekniklerinin öğretilmesi ve bu zanaatın yaşatılması ve kültürel değerlerimizin geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıyor.

Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı konuya dair yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde açtığımız ve Türk motifleri kullanılarak halı ve kilim dokunan atölyemiz faaliyetlerine yürütmekte. Bu atölyede kadınlarımız, deneyimli eğitmenler tarafından halı dokuma teknikleri konusunda kapsamlı eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler, kadınlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak, onlara yeni beceriler kazandıracak ve ekonomik bağımsızlıklarına önemli bir adım atmalarına yardımcı olacak. Atölyemizde sağlanacak destek ve kaynaklar, kadınlarımızın yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayacak” diye konuştu.